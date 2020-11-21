Ребров о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ (1:1): «Спросил Салаха: «Вы что жрете-то? Невозможно так бегать и бить». Он поржал с нас»

Вратарь в своем блоге на Sports.ru поделился воспоминаниями о домашнем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) в 2017 году.

«Самое большое впечатление оставили Салах и Коутиньо. Первый – скоростью, второй – ударом. Когда Коутиньо вышел один на один и забил, вроде бы угадал направление его удара, вроде бы вовремя все сделал, но он такого крюка дал, что там вообще нереально было что-либо сделать.

А Салах убегал так, как будто ехал на велосипеде. Я не помню, чтобы в нашем чемпионате так кто-то бежал. И уж тем более так бежал с мячом. Был Халк, который с левой шарашил. Был Вагнер Лав, который мячи принимал и разворачивался. Но такого быстрого точно не было.

Мы потом с Салахом встретились на допинг-контроле. Он сразу подошел: «Брат, извини, не специально». У меня вопросов ноль – там была полностью игровая ситуация.

Я ему в ответ сказал: «Вы что жрете-то? Вам, может, в еду что-то добавляют? Невозможно же так бегать и бить». Он на расслабоне полнейшем, поржал с нас, да и все», – рассказал Ребров.

«Я спросил Салаха: «Вы что жрете там, чтобы так бегать?» Пост Реброва о штангах и мистической травме с «Ливерпулем»