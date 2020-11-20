Виллаш-Боаш о The Best: «Скандал, что Тухель не вошел в топ-5 тренеров. Бьелса выиграл Чемпионшип»

Главный тренер выразил недовольство списком номинантов на премию The Best в категории «Лучший тренер».

ФИФА включила в список ( ), Ханс-Дитера Флика («Бавария»), Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Хулена Лопетеги («Севилья») и Зинедина Зидана («Реал»).

«То, что Тухель не вошел в пятерку лучших тренеров – скандал. ФИФА спит. Бьелса? Бьелса должен выиграть престижный трофей. Он не входит в пятерку лучших тренеров мира в 2020 году.

Это скандал. Бьелса победил в Чемпионшипе. Тухель выиграл 4 трофея и дошел до финала Лиги чемпионов», – заявил Виллаш-Боаш.

в 2020 году выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок лиги. В начале сезона-2019/20 парижане завоевали Суперкубок страны.