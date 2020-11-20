Дзюба впервые забил в этом розыгрыше ЛЧ. У него второй гол за два месяца

Теги Зенит Артем Дзюба Лацио премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Футбол

«Зенит» уступает «Лацио» (1:2, первый тайм) в матче Лиги чемпионов.

Единственный гол питерцев забил форвард Артем Дзюба, ударив в левый от себя угол ворот соперника. Пас ему отдал защитник Ярослав Ракицкий.

Это первый гол 32-летнего нападающего в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Всего за последние два месяца он забил во второй раз, включая матчи за сборную России и за «Зенит» во всех турнирах. Первый был 8 ноября в ворота «Краснодара» (3:1).

Подробнее со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Зенита» с «Лацио». Также доступен текстовый онлайн.

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