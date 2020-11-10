Райола о потолке зарплат в футболе: «Вы бы ограничили Бэнкси или да Винчи? Инфантино хочет, чтобы мы стали Северной Кореей»

Агент Мино Райола высказался против потолка зарплат в футболе.

«Когда ФИФА решит ввести потолок зарплат, это будет значить, что клубы больше не смогут принимать собственные решения.

Некоторые клубы размещаются на фондовой бирже, поэтому ФИФА не может указывать им, как вести бизнес.

Очевидно, трансферный рынок больше не работает так, как хочет ФИФА, потому что футболисты могут принимать свои решения. Они являются активом в этом виде спорта.

Если мы ограничим зарплату футболистов, то нужно вводить потолок на все: на трансферы, на зарплату директоров. «Реал» и «Барселона» получают миллиарды доходов, следует ли требовать от них ограничения цен на билеты?

В таком случае установите потолок зарплат актерам, журналистам, артистам. Вы бы установили потолок зарплат для Бэнкси, Леонардо да Винчи или Рембрандта? Как можно ограничить талант?

Мы живем в капиталистическом мире, но хочет, чтобы мы стали Северной Кореей. У меня нет проблем с Северной Кореей, но он может жить там, а я – нет», – сказал Райола в рамках World Football Summit.