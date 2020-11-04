Влашич, Чалов, Дивеев, Эджуке и Обляков – в составе ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

С первых минут на поле выйдут Игорь АкинфеевБахтиер ЗайнутдиновХердюр Магнуссон, Игорь Дивеев, Георгий ЩенниковКонстантин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке, Никола Влашич, Федор Чалов.

Запасные: Владислав Тороп, Ильзат Ахметов, Никита Котин, Адольфо Гайч, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Илья Шкурин.

Матч между ЦСКА и «Фейеноордом» начнется в 20:55 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также будет доступен текстовый онлайн.

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