Влашич, Чалов, Дивеев, Эджуке и Обляков – в составе ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».
С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Бахтиер Зайнутдинов, Хердюр Магнуссон, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке, Никола Влашич, Федор Чалов.
Запасные: Владислав Тороп, Ильзат Ахметов, Никита Котин, Адольфо Гайч, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Илья Шкурин.
Матч между ЦСКА и «Фейеноордом» начнется в 20:55 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также будет доступен текстовый онлайн.