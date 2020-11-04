Влашич, Чалов, Дивеев, Эджуке и Обляков – в составе ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа против «Фейеноорда».

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Матч между и начнется в 20:55 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также будет доступен текстовый онлайн.