Зарема лоббирует возвращение Дмитрия Попова в «Спартак» (Вячеслав Короткин)

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Попов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Дмитрий Попов, ранее занимавший в «Спартаке» должность спортивного директора, может вернуться в клуб.

Окончательного решения по его кандидатуре нет, но он является фаворитом на эту должность. Отметим, что пост спортивного директора в «Спартаке» был упразднен в августе, когда Попов покинул клуб.

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, лоббирует возвращение Попова в клуб, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

По его данным, усилия Салиховой могут привести к результату в ближайшее время.

Ранее «Спартак» покинул Нариман Акавов, занимавший пост главы селекционного отдела.

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