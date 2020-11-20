Зарема лоббирует возвращение Дмитрия Попова в «Спартак» (Вячеслав Короткин)

Дмитрий Попов, ранее занимавший в «Спартаке» должность спортивного директора, может вернуться в клуб.
Окончательного решения по его кандидатуре нет, но он является фаворитом на эту должность. Отметим, что пост спортивного директора в «Спартаке» был упразднен в августе, когда Попов покинул клуб.
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, лоббирует возвращение Попова в клуб, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
По его данным, усилия Салиховой могут привести к результату в ближайшее время.
Ранее «Спартак» покинул Нариман Акавов, занимавший пост главы селекционного отдела.