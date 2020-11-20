Данко Лазович: «Денисов готов был умереть за «Зенит». Как вышло, что он завершил карьеру в «Локо»?»

Бывший форвард поделился мыслями об экс-полузащитнике сине-бело-голубых .

– Денисов чуть больше года назад завершил карьеру, и никто не знает, чем он занимается.

– Для тех, кто хорошо знает Гарри, это не стало сюрпризом. Он такой человек.

– Какая ситуация описывает то, что вы рассказали о Денисове?

– У нас был матч, уже не помню, против кого мы играли. Мы проигрывали 0:2, и я в той встрече играл не на своем уровне, медленно двигался. И он начал на меня кричать на поле: «Давай беги, играй лучше. Почему ты тормозишь?» Постоянно пинал меня сзади. Гарри подошел к Спаллетти и сказал: «Меняй Лазо, он не может больше играть».

– И заменили?

– Да (смеется). «Зенит» – команда, где всегда надо доказывать свою состоятельность на поле. Денисов – победитель. Каждый, кто играет за его команду, должен относиться к своим обязанностям со всей серьезностью. Усерднее тренироваться и стремиться к победе.

«Зениту» не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» – прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Питера. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо.

Кержаков и Быстров тоже хороши. Я знаю всю предысторию Быстрова, что он играл в «Спартаке». Помню момент, когда он вернулся в Питер. Владимир был счастлив, что вернулся домой, в свой родной клуб. Сегодня у «Зенита» нет таких игроков.

Помню много моментов, которые показывали, как они любят свой клуб. В мой первый сезон мы боролись с ЦСКА за золото. За несколько туров до конца чемпионата они сыграли вничью со «Спартаком» из Нальчика. А мы в те выходные играли против «Ростова». Когда на табло стадиона показали счет их матча, все поняли, что нам нужно победить, чтобы досрочно стать чемпионами. Как местные ребята кричали: «Вперед, надо надрать их задницы, мы должны выиграть». Через несколько минут мы забили гол и выиграли тот матч, – сказал Лазович.