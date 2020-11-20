Черчесов останется тренером сборной до конца Евро-2020

продолжит тренировать сборную России до конца Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу.

Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», – рассказал «Чемпионату» источник в .

Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что РФС не общался с тренерским штабом национальной команды касательно отставки: «Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть».

РФС не рассматривает отставку Черчесова