Черчесов останется тренером сборной до конца Евро-2020

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную России до конца Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу.

Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», – рассказал «Чемпионату» источник в РФС.

Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что РФС не общался с тренерским штабом национальной команды касательно отставки: «Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть».

РФС не рассматривает отставку Черчесова

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