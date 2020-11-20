Николич о Гильерме после сборной: «Я поддержал его. Это наш второй капитан, я в нем уверен»

Главный тренер «Локомотива» дал интервью на русском языке в эфире по следам игры с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового раунда .

– С чем связан выбор схемы с одним нападающим сегодня? Будет ли «Локомотив» продолжать играть с одним форвардом дальше?

– Я не думал, что был один. Было два. Антон [Миранчук] был вторым. Он может играть как второй нападающий.

Таким был выбор игроков на матч. Ничего особенного.

Это схема, не тактика. Как сказать… Модель игры не меняется сильно. Может, она будет меняться, когда будет сбор, когда будет время на сборе зимой.

Я пришел шесть-семь месяцев назад. Не было времени, тренировок, сбора. Нормально не сделать модель игры.

Для меня самое важное – модель игры, а не схема.

– Вопрос о . У него был неудачный матч в сборной. Чем обусловлен выбор вратаря сегодня?

– Он наш первый вратарь. Я поддерживаю его. Я с ним немножко поговорил.

Это опытный игрок. Много лет в «Локомотиве». Второй капитан команды. Сказал ему только, что сейчас он должен показывать себя лучше, что я в нем уверен, в его качествах, что он наш первый вратарь, – ответил серб.

Голкипер «Локомотива» Гильерме в ноябре вызывался в сборную России. В игре против команды Сербии (0:5) в рамках Лиги наций вратарь пропустил четыре мяча в первом тайме и был заменен в перерыве по решению главного тренера Станислава Черчесова.

Основным капитаном «Локомотива» является защитник Ведран Чорлука.

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