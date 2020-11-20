Клубы РПЛ не выиграли ни одного из 15 матчей в группах в еврокубковом сезоне

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Российские клубы все еще не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

На счету «Локомотива» три ничьих и одно поражение в группе A Лиги чемпионов.

«Краснодар» добился одной ничьей и трижды проиграл в группе E. Аналогичные результаты показал «Зенит», выступающий в группе F.

ЦСКА, который играет в Лиге Европы, в четверг, 26 ноября, встретится в 4-м туре группового раунда с «Фейеноордом». По итогам первого круга на счету московской команды две ничьих и одно поражение.

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