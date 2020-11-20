Клубы РПЛ не выиграли ни одного из 15 матчей в группах в еврокубковом сезоне

Российские клубы все еще не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

На счету три ничьих и одно поражение в группе A Лиги чемпионов.

добился одной ничьей и трижды проиграл в группе E. Аналогичные результаты показал , выступающий в группе F.

, который играет в , в четверг, 26 ноября, встретится в 4-м туре группового раунда с «Фейеноордом». По итогам первого круга на счету московской команды две ничьих и одно поражение.

«Зенит» уже вылетел из ЛЧ – это худшее выступление петербуржцев в группе. Еще никогда не теряли шансы так рано

«Севилья» замотала «Краснодар» перестроениями. Логичная тренерская победа Лопетеги

Семак не считает вылет из ЛЧ провалом: винит лимит и обстоятельства. А «Лацио» рад, что обыграл этот дорогой «Зенит» легко