Ассоциация футбола Аргентины подтвердила смерть Марадоны: «Ты навсегда в наших сердцах»

Ассоциация футбола Аргентины подтвердила сообщения о смерти легендарного нападающего сборной страны .

«Ассоциация футбола Аргентины в лице президента Клаудио Тапиа выражает свою глубочайшую скорбь по поводу смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны.

Ты всегда будешь в наших сердцах», – сказано в сообщении организации.

Сообщалось, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

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