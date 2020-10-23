«Шахтер» проиграл 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах. Плеа сделал хет-трик

«Шахтер» крупно уступил менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме немецкая команда забила четыре гола, еще два – во второй половине игры.
В составе «Боруссии» хет-триком отметился нападающий Алассан Плеа. Француз забивал на 8-й, 26-й и 78-й минутах.
После трех матчей турнира на счету «Боруссии» 5 очков, у «Шахтера» – 4.
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.55, «НСК Олимпийский»
- Голы:
- 0:1 – 8 Плеа, 0:2 – 17, автогол Бондарь, 0:3 – 26 Плеа, 0:4 – 44 Бенсебайни, 0:5 – 65 Штиндль, 0:6 – 78 Плеа.
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Шахтер –
Трубин, Бондарь, Додо, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).
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Боруссия М –
Зоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Эльведи (Янчке, 82), Бенсебайни, Крамер, Штиндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.