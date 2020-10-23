«Шахтер» проиграл 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах. Плеа сделал хет-трик

крупно уступил менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в матче группового этапа .

В первом тайме немецкая команда забила четыре гола, еще два – во второй половине игры.

В составе «Боруссии» хет-триком отметился нападающий . Француз забивал на 8-й, 26-й и 78-й минутах.

После трех матчей турнира на счету 5 очков, у «Шахтера» – 4.