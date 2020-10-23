«Шахтер» проиграл 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах. Плеа сделал хет-трик

Теги Боруссия Менхенгладбах премьер-лига Украина Шахтер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Алассан Плеа Футбол

«Шахтер» крупно уступил менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме немецкая команда забила четыре гола, еще два – во второй половине игры.

В составе «Боруссии» хет-триком отметился нападающий Алассан Плеа. Француз забивал на 8-й, 26-й и 78-й минутах.

После трех матчей турнира на счету «Боруссии» 5 очков, у «Шахтера» – 4.

Шахтер Украина – Боруссия М Германия 0:6 (0:4, 0:2)
Дата проведения
3 ноября, 20.55, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Плеа, 0:2 – 17, автогол Бондарь, 0:3 – 26 Плеа, 0:4 – 44 Бенсебайни, 0:5 – 65 Штиндль, 0:6 – 78 Плеа.
ШахтерТрубин, Бондарь, Додо, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).
Боруссия МЗоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Эльведи (Янчке, 82), Бенсебайни, Крамер, Штиндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.
Предупреждения:
Хочолава (46), Соломон (63), Ланг (89).

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