«Зенит» впервые потерял шансы выйти из группы ЛЧ уже после 4-го тура

«Зенит» уступил «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф.

Клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории не претендует на выход из группы уже после 4 матчей.

До этого, если клуб попадал в основную сетку и не выходил в плей-офф, шансы на это утрачивались в 5-м (2008 и 2012 годы) или 6-м (2014 и 2019 годы) турах.

Добавим, что «Зенит» не вышел из группы Лиги чемпионов в пятый раз из восьми попыток.

«Зенит» уже вылетел из ЛЧ – это худшее выступление петербуржцев в группе. Еще никогда не теряли шансы так рано