Лодыгин о 3 лучших вратарях России сейчас: «Акинфеев, я и Шунин»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин, сейчас находящийся в статусе свободного агента, включил себя в число лучших голкиперов страны.

– Когда мы увидим Юрия Лодыгина времен «Зенита»?

– Времен «Зенита» точно никогда. Надо писать другую историю. В моей лучшей форме, надеюсь, совсем скоро. Хуже я точно не буду, ха-ха. Только лучше.

– Вы сказали, что хотите вернуться в сборную.

– Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой буду стабильно играть. Говорить о том, что мне все равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться.

– Общались с Черчесовым хоть раз?

– Станислава Саламовича я знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился.

Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3-4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.

– Топ-3 вратаря России в данный момент?

– Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова все еще впереди. Хотя уже видно его талант, – сказал Лодыгин.