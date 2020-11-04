Жириновский о 0:5 с Сербией: «Команда России мстила тренеру за то, что незаслуженно убрал Дзюбу»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал игру сборной России с командой (0:5) в .

«Во-первых, Дзюбу убрали – в какой-то степени команда мстила тренеру, что он вот убрал незаслуженно нашего главного капитана команды.

А второе – это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем. Никто не поставил задачу обыграть сербов, обыграть турок и войти в зону [плей-офф]. Никто не ставит задачу.

Я много раз говорил: дайте я перед матчем выступлю перед нашими игроками. Особенно с турками. Надо было их возмутить, ведь турки – это враги! Сколько они в плен брали наших предков!

А игроки сегодня [думают лишь про] деньги, деньги, деньги. Они уже насытились деньгами. Не хватает мотивации для победы», – сказал Жириновский журналисту .

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