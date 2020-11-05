Защитник «Ференцвароша»: «Роналду презрительно отмахнулся, когда я попросил его футболку. Может, дело в том, что он не забил нам»

Защитник «Ференцвароша» Марсель Хайстер рассказал, как нападающий «Ювентуса» отказался меняться с ним футболками после матча группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне показалось, что Роналду немного разозлен и выведен из себя. Он просто презрительно отмахнулся, когда я спросил его об обмене футболками. Может, дело в том, что он не забил нам.

Или, может, он разозлился из-за того, что я отобрал у него мяч, когда он пошел в обводку. Есть даже фотография, я выложил ее в инстаграм. Самый прекрасный опыт в моей жизни!» – сказал Хайстер.

Перед возобновлением прошлого розыгрыша ЛЧ УЕФА рекомендовал игрокам не обмениваться футболками после матчей из-за пандемии коронавируса.

выиграл у со счетом 4:1, Роналду отметился результативной передачей. Команды вновь встретятся сегодня, начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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