Марат Сафин: «Раньше плакал, когда «Спартак» проигрывал. Сейчас убить хочется»

Теги Спартак премьер-лига Россия Марат Сафин Александр Мостовой Илья Цымбаларь Sports.ru Юрий Никифоров Матч ТВ Даниил Медведев Футбол

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о том, что поддерживает «Спартак».

«Даня Медведев не за ту команду болеет, надо за «Спартак» болеть. Я всегда критикую «Спартак», не со злом. Когда они обыгрывали «Реал», доходили до полуфинала Лиги чемпионов, там играл Никифиров, Цымбаларь, Мостовой, это была серьезная команда. А сейчас мы воду возим – хорошо, уверено, красиво, получая такие деньги. Они думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле. 

У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слез нет, убить их хочется. К вам придет Черчесов? Задайте ему вопрос о том, что происходит», – сказал Сафин в эфире программы «Все на Матч!».

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