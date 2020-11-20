Сафин о Медведеве и Рублеве: «Наших футболистов не стоит ставить рядом, они ни о чем»

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Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, что считает теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева лучшими российскими спортсменами 2020 года.

«Главное, не обидеть никого. Пацаны молодцы, провели очень успешный год. Таких результатов давно не было в российском теннисе.

Ими можно гордиться и уважать. Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего.

В хоккей я особо не вникаю, но наши ребята вновь выиграли Кубок Стэнли, их, наверное, тоже стоит отметить. Еще бы выделил Хабиба», – сказал Сафин.

 

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