Сафин о Медведеве и Рублеве: «Наших футболистов не стоит ставить рядом, они ни о чем»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, что считает теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева лучшими российскими спортсменами 2020 года.
«Главное, не обидеть никого. Пацаны молодцы, провели очень успешный год. Таких результатов давно не было в российском теннисе.
Ими можно гордиться и уважать. Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего.
В хоккей я особо не вникаю, но наши ребята вновь выиграли Кубок Стэнли, их, наверное, тоже стоит отметить. Еще бы выделил Хабиба», – сказал Сафин.