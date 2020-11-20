Глава селекции ЦСКА: «Влашич – сильнейший игрок РПЛ. Для дальнейшего шага готов»

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью Sports.ru рассказал о спаде хавбека и поделился мнением о полузащитнике Николе Влашиче.

– Сигурдссон только к ноябрю вернулся в старт. Думал над уходом?

– Вроде бы все качества основного нападающего у Арнора есть, но не реализовывает все требования Гончаренко. Он прошел через период стагнации. Связываю ее с конкуренцией (Арнор в нее включился, вышел на замену и забил «Арсеналу») и с неудобной позицией. В атаке он соперничал с Чаловым и Шкуриным, но это не совсем его. До конца он не понял, как там действовать.

Сейчас Сигурдссон выходит на привычное место – слева в атаке, куда мы его изначально и брали. В прошлом туре правый фланг «Ростова» он просто затерроризировал – думаю, Михалыч доволен. Дальнейший прогресс зависит от самого Арнора.

– Что с ним случилось после отличного первого сезона?

– Молодой игрок впервые в карьере столкнулся с конкуренцией. До того он всегда играл. Еще когда он переходил к нам, к Сигурдссону было отношение как к золотому мальчику. Тут он, может, растерялся.

Натхо впервые столкнулся с подобным у Слуцкого, а он был уже зрелым игроком. Понадобилось время, чтобы перестать нервничать. С Арнором, надеюсь, произошло то же самое. Осознал: обижаться бессмысленно, никто вокруг не ноет. Все работают.

– Так Сигурдссон мог уйти?

– Уйти может любой игрок – если придет запрос. Живем с пониманием, что можем кого-то потерять.

– Есть ли такое понимание по Влашичу? Он получает в ЦСКА все, что хочет? Бабаев не исключает его ухода, отец Николы хочет, чтобы сын поработал с тренером, который полностью его раскроет.

– Как правило, для окружения игрока и него самого тренер хороший, когда игрок выходит на поле, команда побеждает. Иначе начинается критика, обоснованная или нет. Это нормальный процесс.

На сегодня Влашич сильнейший игрок . Только Игоря [Акинфеева] можно добавить, Марио – но они обеспечивают тыл. Работа Игоря видна, но больше говорят о тех, кто забивает и отдает. Для дальнейшего шага Влашич готов. Вопрос в том, когда это случится, – сказал Мовсесьян.

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