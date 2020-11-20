«Леганес» может арендовать Брэйтуэйта. «Барса» выкупила его за 18 млн евро 9 месяцев назад

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может покинуть клуб этой зимой.
В возвращении датского футболиста заинтересован «Леганес». Вариант с возможной арендой Брэйтуйэта устроил бы оба клуба.
К форварду также проявляют интерес и другие команды, в том числе из Ла Лиги. На данный момент он не хочет покидать «Барселону», однако в команде на него не рассчитывают, поэтому его позиция может измениться.
Напомним, что «Барселона» выкупила Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро после закрытия зимнего трансферного окна, в феврале 2020 года. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.