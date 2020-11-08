Баста: «Моя мечта – Лига чемпионов. СКА – надежда на светлое будущее для нашего футбола»

Российский рэп-исполнитель и продюсер, владелец ростовского СКА Василий Вакуленко (Баста) рассказал о футбольной мечте.

– Для меня СКА – это надежда на светлое будущее для отечественного футбола, как бы наивно это ни звучало. Провинциальный клуб с амбициями.

Моя футбольная мечта – . Мне сейчас 40 лет, давай встретимся, когда мне будет 50. Я уверен, что все это время буду в клубе. Надеюсь, что буду заниматься СКА до конца своих дней.

– Возможен ли приход Глушакова в СКА?

– А какая у Дениса зарплата? Пару миллионов в месяц? Мы подождем, когда он падет до уровня зарплаты в 120-150 тысяч рублей в месяц.

Либо мы должны подняться и прийти за Глушаковым, – заявил Баста в программе «Инсайдеры».

СКА занимает 4-е место в зоне «Юг» .