Куман о 0:1 от «Атлетико»: «Виноват тренер, когда что-то не получается»

Главный тренер «Барселоны» взял на себя ответственность за неудачные результаты команды после поражения от «Атлетико» в 10-м туре (0:1).

«Когда что-то не получается, виноват тренер. Мы работаем, но нам нужно становиться лучше.

Травмы Пике и ? Конечно, я волнуюсь, но мы пока ничего не знаем.

Контролируя мяч на 47-й минуте первого тайма, нельзя пропускать гол. Этого просто не может быть», – сказал тренер.

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