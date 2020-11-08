Пике может пропустить 6-8 недель из-за травмы колена

Защитник «Барселоны» получил растяжение связок правого колена в матче 10-го тура с «Атлетико» (0:1).

Испанец на 62-й минуте покинул поле в слезах.

По информации Mundo Deportivo, исходя из характера травмы, 33-летний защитник может пропустить от 6 до 8 недель.

Травма оказалась менее серьезной, чем предполагалось изначально. Сперва говорилось о возможном разрыве крестообразной связки, из-за чего Пике мог бы пропустить около полугода.

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