Пеп о 0:2 с «Тоттенхэмом»: «Команды Моуринью так и играют: ошибаешься – наказывают в контратаке»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:2) в 9-м туре .

«Все могло сложиться лучше. Мы играли так же, как на протяжении всего сезона.

При первом голе мы защищались не лучшим образом. Потом они стали обороняться глубоко, вшестером, и нам было нелегко.

У нас были моменты, но забить не удалось, а они всего несколько раз убежали в контратаки – и мы проиграли.

Перед матчем мы знали, что нельзя пропускать первыми. У нас было больше шансов, но мы уступили. Команды Моуринью действуют именно так: ты ошибаешься – и тебя наказывают в контратаке.

Мы хорошо играли в позиционный футбол, но важны действия в штрафных площадях – а там мы действовали не лучшим образом», – сказал Гвардиола.

Моуринью обыграл Гвардиолу два раза подряд впервые в карьере. У них 24 очных матча