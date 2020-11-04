Шварц про 1:1 со «Спартаком»: «Динамо» нанесло 19 ударов – хорошо для игры на выезде»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
– Сегодня была очень интенсивная игра. У нас было много моментов в первом тайме. Я доволен тем, как команда играла при владении мячом.
Первой половиной я абсолютно доволен. В концовке мы обменялись опасными моментами: «Спартак» попал в штангу, мы попали в перекладину.
Во втором тайме мы начали немного пассивно. Я не особенно доволен, как мы переходили из обороны в атаку.
Считаю, мы забили заслуженный гол. Мы могли заработать три очка, но пропустили. Мы нанесли 19 ударов. Для игры на выезде это достаточно хороший показатель.
– Почему «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?
– Во втором тайме у нас вышли игроки, которые были травмированы. Наверное, дело в этом. Во втором тайме мы хорошо защищались.
Думаю, все получили удовольствие от игры. Также отмечу тактическую составляющую игры, – сказал Шварц.
«Динамо» прервало серию из 3 побед, сыграв вничью со «Спартаком». Следующий матч – с «Ростовом»