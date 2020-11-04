Шварц про 1:1 со «Спартаком»: «Динамо» нанесло 19 ударов – хорошо для игры на выезде»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча 15-го тура со «Спартаком» (1:1).

– Сегодня была очень интенсивная игра. У нас было много моментов в первом тайме. Я доволен тем, как команда играла при владении мячом.

Первой половиной я абсолютно доволен. В концовке мы обменялись опасными моментами: «Спартак» попал в штангу, мы попали в перекладину.

Во втором тайме мы начали немного пассивно. Я не особенно доволен, как мы переходили из обороны в атаку.

Считаю, мы забили заслуженный гол. Мы могли заработать три очка, но пропустили. Мы нанесли 19 ударов. Для игры на выезде это достаточно хороший показатель.

– Почему «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?

– Во втором тайме у нас вышли игроки, которые были травмированы. Наверное, дело в этом. Во втором тайме мы хорошо защищались.

Думаю, все получили удовольствие от игры. Также отмечу тактическую составляющую игры, – сказал Шварц.

«Динамо» прервало серию из 3 побед, сыграв вничью со «Спартаком». Следующий матч – с «Ростовом»