Бывший вратарь рассказал, почему решил уйти из клуба.

– Когда вернулись в «Зенит» после аренды [в «Олимпиакосе»], понимали, что будет в будущем?

– А я и не возвращался. Аренда закончилась, я остался в Греции. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем еще до «Олимпиакоса». Он говорил, что хочет видеть меня в клубе и может поговорить с руководством по поводу продления контракта.

Но я попросил его не разговаривать ни с кем. Я взял паузу, тогда у меня уже было желание уйти. Я видел, что на меня не так рассчитывают, как изначально.

– Расшифруете?

– Смотрите какая ситуация. Я был основным. После этого я сажусь на скамейку – окей. Но я не новичок и не молодой, который должен вечно ждать своего шанса. Я жду момента, чтобы снова выйти в основе. Выхожу, играю хорошо, мы добиваемся результата. Я всеми силами цепляюсь за шанс.

Следующий матч – я снова на банке. Это случилось раз. Потом еще раз – точно такая же ситуация. Я понимал, что не какой-то подросток и сижу не под легендой клуба. Это просто было неуважение ко мне.

Да, я смирился с тем, что мне снова надо доказывать. Я доказал, что в порядке, вот он я, посмотрите. Я вернулся. Нет – посиди. Второй раз. Вот он я, здесь, помогаю команде. Нет, спасибо большое – посиди. Для меня это было недопустимо, учитывая, сколько я выиграл с этим клубом.

– Удивились, когда в конкуренцию к вам взяли Лунева, который тогда был ноунеймом?

– Когда Луческу был тренером, меня ничего не могло удивить. Он начал искать вратаря еще до начала сезона.

– Подытожим: есть обида на «Зенит»?

– Нет. На кого мне обижаться? Много чего могло пойти по-другому там, я согласен. Но это мой путь, и я рад, что прошел через это все. Может, если бы все было прекрасно и замечательно, потом было бы еще больнее падать. Сейчас мне 30 лет. Я полон желания, сил и жажду побед, – сказал Лодыгин.