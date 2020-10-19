Чемпионат Италии. «Аталанта» играет с «Интером», «Ювентус» не победил «Лацио», «Милан» против «Вероны»

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В 7-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» и «Удинезе» сыграли вничью (0:0).

В воскресенье «Лацио» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), «Аталанта» встречается с «Интером», «Милан» – с «Вероной».

Чемпионат Италии

7-й тур

Лацио – Ювентус 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
8 ноября, 14.30, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Роналду, 1:1 – 90 Кайседо.
ЛациоРейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт, 54), Марушич, Фарес (Лаццари, 54), Милинкович-Савич, Катальди (Акпа-Акпро, 77), Луис Альберто (Перейра, 77), Корреа, Мурики (Кайседо, 54).
ЮвентусШченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 77), Рабьо, Роналду (Дибала, 76), Мората (Бернардески, 89).
Предупреждения:
Катальди (45), Бентанкур (51), Акпа-Акпро (78), Куадрадо (84).

 

Торино – Кротоне 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
8 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
ТориноСиригу, Родригес, Войнович, Бремер, Войвода, Линетти, Лукич, Ринкон, Мейте, Верди, Белотти.
КротонеКордац, Педру Перейра, Марроне, Луперто, Реца, Вулич, Бенали, Жуниор Мессиас, Чигарини, Магальян, Нванкво.
Предупреждения:
Вулич (5), Верди (41), Луперто (56), Родригес (59).

 

Дженоа – Рома 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
8 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Мхитарян, 1:1 – 50 Пьяца, 1:2 – 66 Мхитарян.
ДженоаПерин, Бани, Бираски, Масьелло, Кришито, Ровелла, Зайц, Радованович, Лерагер, Пьяца (Пандев, 61), Скамакка.
РомаЛопес, Карсдорп, Рожер, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 14), Мхитарян, Пеллегрини, Педро, Верету, Смоллинг, Майораль (Кристанте, 61).
Предупреждение:
Зайц (5).

 

Аталанта – Интер 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
8 ноября, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 58 Мартинес.
АталантаСпортьелло, Хатебур, Гимшити, Ромеро, Руджери, Гомес, Пашалич (Пессина, 59), Малиновский (Миранчук, 59), Фройлер, Толои, Сапата.
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Видаль, Санчес, Барелла, Бастони, Мартинес.
Предупреждения:
Мартинес (30), Гимшити (33), де Врей (44), Видаль (69).

 

Болонья – Наполи
Дата проведения
8 ноября, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Верона
Дата проведения
8 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сассуоло – Удинезе 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 ноября, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
СассуолоКонсильи, Айхан, Марлон, Феррари, Берарди, Лопес (Обианг, 90), Локателли, Рожерио, Траоре (Мюльдюр, 46), Бога (Дефрель, 64), Капуто (Распадори, 77).
УдинезеМуссо, Ларсен, Родриго Бекао, Нюйтинк, Самир, Зегелар, де Пауль, Арслан, Перейра, Пуссетто (Деулофеу, 65), Окака Чука (Лазанья, 85).
Предупреждения:
Пуссетто (9), Нюйтинк (16), Траоре (31), Феррари (43).

 

Кальяри – Сампдория 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48, пенальти Жоао Педро, 2:0 – 68 Нандес.
КальяриКраньо, Годин, Ликояннис, Валюкевич, Дзаппа (Пизакане, 90), Жоао Педро, Марин (Соттиль, 46), Нандес (Калигара, 90), Рог, Унас (Трамони, 90), Симеоне (Паволетти, 86).
СампдорияАудеро, Йосида, Берешиньски, Тонелли, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 77), Кандрева (Верре, 81), Рамирес (Дамсгор, 43), Торсбю, Янкто (Лерис, 77), Куальярелла (ла Гумина, 77).
Предупреждения:
Тонелли (64), Адриен Силва (83).
Удаление:
Ауджелло (40).

 

Беневенто – Специя 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
7 ноября, 20.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Побега, 0:2 – 65 Нзола, 0:3 – 70 Нзола.
БеневентоМонтипо, Летициа (Барба, 75), Глик, Кальдирола, Фулон (Маджо, 14), Скьяттарелла (Тельо, 75), Ионицэ, Инсинье, Сау (Мончини, 75), Дабо (Импрота, 46), Лападула.
СпецияПроведель, Феррер, Терци, Шабо (Делль`Орко, 45), Бастони (Маркицца, 75), Эстевес (Агум, 82), Риччи (Мора, 82), Побега (Лео Сена, 76), Агудело, Нзола, Джаси.
Предупреждения:
Импрота (47), Бастони (54), Агудело (57), Эстевес (81), Маджо (83), Кальдирола (90).

 

Парма – Фиорентина 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
7 ноября, 22.45, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
ПармаСепе, Осорио, Бруну Алвеш, Гальоло, Грасси, Куцка, Эрнани (Зом, 55), Куртич, Пеццелла, Инглезе (Карамо, 55), Жервиньо (Брунетта, 80).
ФиорентинаДронговски, Касерес, Миленкович, Игор Жулио, Венути (Лирола, 73), Амрабат, Пульгар, Кастровилли (Бонавентура, 83), Бираги, Куаме (Кутроне, 69), Рибери.
Предупреждения:
Рибери (42), Пеццелла (68), Миленкович (73).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Сыграйте в матче «Зенит» – «Краснодар» и приведите команду к победе

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