Чемпионат Италии. «Аталанта» играет с «Интером», «Ювентус» не победил «Лацио», «Милан» против «Вероны»

В 7-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» и «Удинезе» сыграли вничью (0:0).
В воскресенье «Лацио» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), «Аталанта» встречается с «Интером», «Милан» – с «Вероной».
7-й тур
- Дата проведения
- 8 ноября, 14.30, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт, 54), Марушич, Фарес (Лаццари, 54), Милинкович-Савич, Катальди (Акпа-Акпро, 77), Луис Альберто (Перейра, 77), Корреа, Мурики (Кайседо, 54).
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Ювентус –
Шченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 77), Рабьо, Роналду (Дибала, 76), Мората (Бернардески, 89).
- Предупреждения:
- Катальди (45), Бентанкур (51), Акпа-Акпро (78), Куадрадо (84).
- Дата проведения
- 8 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Родригес, Войнович, Бремер, Войвода, Линетти, Лукич, Ринкон, Мейте, Верди, Белотти.
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Кротоне –
Кордац, Педру Перейра, Марроне, Луперто, Реца, Вулич, Бенали, Жуниор Мессиас, Чигарини, Магальян, Нванкво.
- Дата проведения
- 8 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Перин, Бани, Бираски, Масьелло, Кришито, Ровелла, Зайц, Радованович, Лерагер, Пьяца (Пандев, 61), Скамакка.
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Рома –
Лопес, Карсдорп, Рожер, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 14), Мхитарян, Пеллегрини, Педро, Верету, Смоллинг, Майораль (Кристанте, 61).
- Предупреждение:
- Зайц (5).
- Дата проведения
- 8 ноября, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Гол:
- 0:1 – 58 Мартинес.
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Аталанта –
Спортьелло, Хатебур, Гимшити, Ромеро, Руджери, Гомес, Пашалич (Пессина, 59), Малиновский (Миранчук, 59), Фройлер, Толои, Сапата.
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Видаль, Санчес, Барелла, Бастони, Мартинес.
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Айхан, Марлон, Феррари, Берарди, Лопес (Обианг, 90), Локателли, Рожерио, Траоре (Мюльдюр, 46), Бога (Дефрель, 64), Капуто (Распадори, 77).
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Удинезе –
Муссо, Ларсен, Родриго Бекао, Нюйтинк, Самир, Зегелар, де Пауль, Арслан, Перейра, Пуссетто (Деулофеу, 65), Окака Чука (Лазанья, 85).
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 48, пенальти Жоао Педро, 2:0 – 68 Нандес.
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Кальяри –
Краньо, Годин, Ликояннис, Валюкевич, Дзаппа (Пизакане, 90), Жоао Педро, Марин (Соттиль, 46), Нандес (Калигара, 90), Рог, Унас (Трамони, 90), Симеоне (Паволетти, 86).
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Сампдория –
Аудеро, Йосида, Берешиньски, Тонелли, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 77), Кандрева (Верре, 81), Рамирес (Дамсгор, 43), Торсбю, Янкто (Лерис, 77), Куальярелла (ла Гумина, 77).
- Предупреждения:
- Тонелли (64), Адриен Силва (83).
- Удаление:
- Ауджелло (40).
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.00, «Чиро Вигорито»
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Беневенто –
Монтипо, Летициа (Барба, 75), Глик, Кальдирола, Фулон (Маджо, 14), Скьяттарелла (Тельо, 75), Ионицэ, Инсинье, Сау (Мончини, 75), Дабо (Импрота, 46), Лападула.
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Специя –
Проведель, Феррер, Терци, Шабо (Делль`Орко, 45), Бастони (Маркицца, 75), Эстевес (Агум, 82), Риччи (Мора, 82), Побега (Лео Сена, 76), Агудело, Нзола, Джаси.
- Дата проведения
- 7 ноября, 22.45, «Эннио Тардини»
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Парма –
Сепе, Осорио, Бруну Алвеш, Гальоло, Грасси, Куцка, Эрнани (Зом, 55), Куртич, Пеццелла, Инглезе (Карамо, 55), Жервиньо (Брунетта, 80).
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Фиорентина –
Дронговски, Касерес, Миленкович, Игор Жулио, Венути (Лирола, 73), Амрабат, Пульгар, Кастровилли (Бонавентура, 83), Бираги, Куаме (Кутроне, 69), Рибери.
- Предупреждения:
- Рибери (42), Пеццелла (68), Миленкович (73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.