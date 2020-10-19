Чемпионат Италии. «Аталанта» играет с «Интером», «Ювентус» не победил «Лацио», «Милан» против «Вероны»

В 7-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» и «Удинезе» сыграли вничью (0:0).

В воскресенье «Лацио» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), «Аталанта» встречается с «Интером», «Милан» – с «Вероной».

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А