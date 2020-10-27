Кандидат в президенты «Барсы» Фарре: «Месси должен стать Майклом Джорданом для нашего клуба»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре высказался относительно будущего форварда в каталонском клубе.

«Сомневаться в том, что дал клубу Месси, – это дурной тон.

Месси нужно предложить пожизненный проект. Лео должен стать Майклом Джорданом для «Барсы». Мы работаем над тем, чтобы предложить Месси проект в организационной жизни клуба.

Уже поговорили с окружением Месси. У нас есть предложение. Оно не экономическое. Лео уже заработал много денег. Это история любви. Я уверен, что у меня есть проект, который убедит Месси», – сказал Фарре Esport3.