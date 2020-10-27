Иван Ракитич: «Месси – номер один. В нем 100% футбола»

Полузащитник «Севильи» , ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о форварде «блауграны» .

«В нем сто процентов футбола. Неважно, кто вы, вам просто надо следить за игрой этого парня и наслаждаться.

Он на другом уровне относительно остальных. При всем уважении к другим великим футболистам, есть только один лучший – это Месси, он номер один.

Провести рядом с ним 311 матчей – сбывшаяся мечта. Я наслаждался этим временем.

Я просто хочу сказать: «Спасибо за все, Лео, ты и представить не можешь, что для меня значила возможность играть с тобой», – заявил Ракитич.

Ракитич о Месси: «Нужно заботиться об игроках такого уровня по-особенному»