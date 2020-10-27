«Барселона» считает, что контракт с Фати действует до 2024 года, сторона игрока – до 2022-го

«Барселона» и полузащитник намерены заключить новое долгосрочное соглашение, при этом стороны расходятся в оценке срока текущего контракта, подписанного в декабре 2019 года.

Каталонский клуб считает, что договор с 18-летним игроком сборной Испании рассчитан до 2022 года с автоматическим продлением до июня 2024-го.

Представители же Фати, включая его отца и известного футбольного агента , настаивают на том, что соглашение действует до 2022 года без пролонгации в одностороннем порядке, сообщает Mundo Deportivo.

Разногласия вызваны трактовкой статьи 18 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков, согласно которой максимальный срок контрактов с профессиональными футболистами составляет пять лет.

При этом срок соглашений с игроками младше 18 лет не может превышать три года. Фати на момент подписания договора было 17.

По данным источника, ссылается на пункт в регламенте, в соответствии с которым с футболистами младше 18 лет «можно подписывать контракты на иные сроки, если это предусмотрено законодательством страны». Клуб считает, что испанские законы позволяют это делать.

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