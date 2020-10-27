разгромно проиграла Сербии (0:5) в матче .

Таким образом, команда Станислава Черчесова не смогла выиграть ни в одном из ноябрьских матчей, уступив Сербии и Турции (2:3) в Лиге наций, а также сыграв вничью с Молдовой (0:0) в товарищеском матче.

Ни в одной из игр не принял участия нападающий . Он не получил приглашения на ноябрьские матчи из-за скандала, связанного с публикацией в интернете интимного видео с его участием.

Ранее Дзюба выполнял обязанности капитана команды. В трех ноябрьских матчах с капитанской повязкой на поле выходил защитник Георгий Джикия.