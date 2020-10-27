Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) в матче Лиги наций.
Таким образом, команда Станислава Черчесова не смогла выиграть ни в одном из ноябрьских матчей, уступив Сербии и Турции (2:3) в Лиге наций, а также сыграв вничью с Молдовой (0:0) в товарищеском матче.
Ни в одной из игр не принял участия нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он не получил приглашения на ноябрьские матчи из-за скандала, связанного с публикацией в интернете интимного видео с его участием.
Ранее Дзюба выполнял обязанности капитана команды. В трех ноябрьских матчах с капитанской повязкой на поле выходил защитник «Спартака» Георгий Джикия.