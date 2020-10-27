Зидан контактирует с Алабой на предмет трансфера. «Реал» не хочет платить защитнику 20 млн евро в год

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«Реал» изучает возможность подписать защитника «Баварии» Давида Алабу.

По информации Kicker, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан напрямую контактирует с 28-летним игроком.

Однако требования австрийца по зарплате в размере 20 млн евро в год с учетом бонусов, а также необходимость выплаты 20-миллионной комиссии агенту Пини Захави и семье Алабы представляются «Реалу» слишком большими затратами.

В «Реале» считают, что Алаба с большей вероятностью окажется в «ПСЖ». Также интерес к Алабе проявляет «Челси», но лондонский клуб не предпринимал конкретных шагов для осуществления трансфера.

Алаба хочет зарабатывать больше Левандовского, воюет с боссами «Баварии» и, видимо, летом уходит. Как дошло до такого?

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