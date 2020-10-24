Алаба – приоритетная цель «Ювентуса». Туринцы могут подписать его в январе

Защитник «Баварии» может сменить команду.

Как информирует Eurosport со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор считает австрийца приоритетной целью для усиления обороны.

Есть вероятность, что туринцы попытаются подписать Алабу, срок контракта которого истекает летом, уже в январе.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел за «Баварию» 6 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что не продаст Алабу в январе, несмотря на истекающий контракт.