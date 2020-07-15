«Реал» может подписать Алабу, если не сумеет продлить контракт с Рамосом

Защитник «Баварии» может стать игроком , если мадридский клуб не сумеет продлить контракт с .

Как пишет As, переговоры между «Реалом» и испанским защитником по новому соглашению идут не так гладко, как предполагалось. Приглашение Алабы – это резервный вариант на случай, если договориться с Рамосом так и не получится.

Капитан «Реала» хочет подписать 2-летнее соглашение с повышением зарплаты, но клуб предлагает ему контракт на год с прежним доходом. Как утверждается, «ПСЖ» готов платить Рамосу 20 млн евро в год и дать соглашение на 3 года.

Отметим, что для Алабы, который, вероятно, не продлит контракт с «Баварией», «Реал» и «Барселона» являются приоритетными вариантами продолжения карьеры.

Со статистикой австрийца можно ознакомиться здесь.