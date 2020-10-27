Джикия о Сербии: «Мы никого не боимся»

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Капитан сборной России Георгий Джикия высказался о предстоящей игре с Сербией в рамках Лиги наций.

«Мы никого не боимся. У Сербии много хороших и сильных футболистов, которые выступают в отличных клубах. Но в среду играет не Джикия против Митровича, а сборная России против сборной Сербии.

В коллективе новые игроки чувствуют себя достаточно неплохо. У них есть опыт выступления в европейских турнирах.

Смотря на них, я вспоминаю себя: когда попал в сборную, долгое время не играл. Потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать.

Думаю, с ними будет то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид, «почему я не играю» и все такое. Все тренируются, все выкладываются», – сказал Джикия.

Матч Сербия – Россия состоится 18 ноября, начало – в 22:45 по московскому времени.

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