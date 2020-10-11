Шамиль Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я за Жору»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об игре сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату.

Есть ли объяснение, почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», – сказал Газизов.

Ранее капитаном национальной команды был нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого главный тренер россиян Станислав Черчесов решил не вызывать на ноябрьские матчи.

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