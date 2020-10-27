Дивеев, Заболотный, Жирков, Гильерме, Ерохин – в старте сборной России на матч с Сербией

объявила стартовый состав на матч Лиги наций со сборной Сербии.

Сборная России: Гильерме, , , Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, , , Антон Заболотный.

Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Стартовый состав на последний матч сборной в этом году. Ждём только победы 👏🏻#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/8bvK8m4nat — Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020

Матч против Сербии важен не только для Лиги наций. Если проиграем – можем вылететь из второй корзины жеребьевки ЧМ-2022