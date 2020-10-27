Дивеев, Заболотный, Жирков, Гильерме, Ерохин – в старте сборной России на матч с Сербией

Сборная России объявила стартовый состав на матч Лиги наций со сборной Сербии.
Сборная России: Гильерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.
Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
Стартовый состав на последний матч сборной в этом году. Ждём только победы 👏🏻#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/8bvK8m4nat— Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020
Матч против Сербии важен не только для Лиги наций. Если проиграем – можем вылететь из второй корзины жеребьевки ЧМ-2022