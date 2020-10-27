Дивеев, Заболотный, Жирков, Гильерме, Ерохин – в старте сборной России на матч с Сербией

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Сборная России объявила стартовый состав на матч Лиги наций со сборной Сербии.

Сборная России: Гильерме, Юрий ЖирковГеоргий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон МиранчукАлексей Миранчук, Антон Заболотный.

Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч против Сербии важен не только для Лиги наций. Если проиграем – можем вылететь из второй корзины жеребьевки ЧМ-2022

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