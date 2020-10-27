Гендиректор «Краснодара» оштрафован на 100 тысяч рублей за слова о предвзятом судействе в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг оштрафован за критические высказывания в адрес судей после матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).
Хашиг, в частности, заявил, что арбитры оценивали эпизоды этой игры предвзято, а судья Владислав Безбородов был назван «непотопляемым».
РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Хашига.
«Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Семен Андреев.
Безбородов работал главным арбитром матча «Краснодар» – «Спартак», за ВАР отвечал Кирилл Левников.
ЭСК РФС подтвердила, что Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в матче с «Краснодаром». Арбитр отстранен до конца года.
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