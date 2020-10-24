Влашич – лучший игрок октября в РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назван лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам октября.

23-летний хорват забил 2 гола и отдал 2 результативных паса в 4 матчах чемпионата России (учтена также игра 13-го тура с «Ротором», которая прошла 1 ноября).

За футболиста ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер».

Эксперты РПЛ отдали свой голос за хавбека «Зенита» Александра Ерохина.

Влашич размазал «Арсенал»: 2+1 и 9 ударов по воротам (у Тулы – 6). Пересматриваем мощный второй гол

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