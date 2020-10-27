Геркус о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита»: «Полная глупость. Это игра по правилам, но легко критикуемая»

Экс-президент высказался об отношениях и «Сочи».

– «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?

– По-моему, тут есть определенное пренебрежение общественным восприятием. Массовая передача игроков из в «Зенит», которая была, потом обратно в .

Ну, люди этого не понимают, что это такое, как так можно вообще? Это можно объяснить, но то, что не удосужились объяснить, это, мне кажется, проблема.

– Но это была игра по правилам или нет?

– Это игра по правилам, но она легко критикуемая. На критику предпочли ничего не отвечать. А это плохой ответ.

Какую-то позицию надо было сформировать: у нас смена поколения, одно, другое, эти игроки – ошибка. Но слово «ошибка», видимо, никто не хочет произносить. Это значит признать – мы ошиблись.

И вот мы этих людей продаем – там же в основном трансферы были, не за бесценок отдали. Кто-то был продан хорошо, кто-то плохо – такое бывает в футболе.

Так как клуб [«Сочи»] перевозили из Петербурга, у руководства «Динамо», очевидно, были какие-то близкие отношения с руководством «Зенита». Понятно, что обратились туда, наверное, финансовые условия устроили. И это выглядело как – фарм-клуб, ой-ой-ой.

Означает ли это дальнейшее развитие болельщицкой мысли? Раз они вот так им дали игроков, пусть за деньги, они им будут возвращать очками. Ну это глупость полная. Ну как?

– Болельщики дают статистику матчей «Зенита» и «Сочи». Три матча – три победы «Зенита».

– Мощная статистика (смеется). Она доказывает все на свете. Если вы возьмете матчи – или, условно, – , наверняка то же самое будет. Но значит ли это, что один является [фарм-клубом] другого? – сказал Геркус.