Станислав Черчесов: «Мы не можем говорить за Сербию, есть ли у них мотивация. Это ваши предположения. У нас задача – первое место»

Главный тренер сборной Станислав Черчесов поделился мыслями перед игрой с командой в рамках .

– После игры с Турцией мы немного поговорили, вчера было две группы, кто играл с первых минут.

Одно занятие провели восстановительное, те, кто не играл, тренировались на поле больше.

Была небольшая теория перед ужином, разобрали некоторые нюансы предыдущей игры. Этот ритм был у нас и в октябре, поэтому мы его повторяем.

– Сербы постоянно меняют состав и игру. К какому варианту вы сейчас готовитесь?

– Мы не можем говорить за соперника, как они будут готовиться, есть ли у них мотивация или нет. Это ваши предположения.

Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая дает Сербии шанс быть выше, чем сейчас. У нас задача – занять первое место.

Практически у всех сборных есть потери. Сегодня проведем теорию, проанализируем последние игры и будем готовиться к сопернику.

Медицинский штаб даст нам информацию о том, кто насколько восстановился. От этого будем исходить.

– Создает ли проблемы перестроение игры в защите из-за дисквалификаций и потерь игроков?

– Естественно, у нас есть игроки, которые заменят тех, которых не будет. У нас есть еще время понять, кто будет играть и по какой системе. Мы спокойно к этому относимся.

Ситуации разные: травмы, дисквалификации, коронавирус. В такое время живем. В каждой игре нужно находить возможность выпускать команду, которая будет добиваться результата, – сказал Черчесов.