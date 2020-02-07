Ананидзе о «Спартаке» Карреры: «Он бы еще пять раз стал чемпионом, но ушло полкоманды»

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал о команде, которая в 2017 году выиграла чемпионат .

– При Каррере в плане управления клубом было лучше?

– В золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все.

Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат.

Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в , – сказал Ананидзе.