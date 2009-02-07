Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот «Спартак». Решил, что надо уходить»

Полузащитник «Анортосиса» Жано Ананидзе рассказал об уходе из .

– Вы были главным старожилом «Спартака». Когда поняли, что история близка к завершению?

– Еще при Кононове. Когда он пришел в «Спартак», мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждешь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить.

Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать.

– Уходить из клуба, в котором провели полжизни, больно?

– Да, это нелегко. «Спартак» дал мне все. Я прилетел сюда 15-летним парнишкой. Сейчас многие спрашивают: «Почему не уходил раньше?». А я не уходил, потому что до Кононова в «Спартаке» был Каррера, и это был лучший «Спартак», за который я играл. Мы стали чемпионами, я попадал в основу и конкурировал.

Ни разу не было такого, чтобы я пять матчей подряд не выходил на поле. И даже три матча подряд. Но при Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак». И что мне тут делать, если на меня не рассчитывают? Я решил, что надо уходить. Но для этого надо было дождаться предложений.

– Подождите, после Кононова пришел Тедеско…

– Когда пришел Тедеско, он поставил меня в опорную зону. Я всю жизнь играл «десятку» или левого хавбека, а меня резко ставят опорником. Проблем нет, могу и тут. Но тогда мне нужна рядом «собака» – как Канкава в сборной. Игрок, который бы выгрызал мячи в центре поля, а у меня была возможность начинать атаки.

К сожалению, в нынешнем «Спартаке» такого футболиста не было. Я вышел пару раз на эту позицию и понял, что мне тяжело. Когда первая половина чемпионата подошла к концу, я сам пришел к и сказал: «Я найду варианты, отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя. Мне уже 27, сидеть на лавке не хочется. Надо решать, что дальше», – рассказал Ананидзе.

Жано – большой спартаковский футболист. Отвлекитесь от эффективности и цифр