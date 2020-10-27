Мещеряков об уходе из «Локо»: «Не планирую. Бред не комментирую»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Спорт-Экспресс РЖД Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался относительно возможного ухода из РЖД и московского клуба.

– Я бред и слухи не комментирую. Я не знаю о взаимосвязях отдельных электронов в головах отдельных людей, не могу комментировать.

– И в РЖД, и в «Локомотиве» вы остаетесь?

– Мы сейчас говорим про спорт, про «Локомотив». Какое отношение «Спорт-Экспресс» имеет к РЖД, я не понимаю.

– Тогда остановимся на «Локомотиве». Вы не уходите?

– Не планирую, – сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что Мещеряков уйдет из РЖД 21 ноября, а на посту главы совета директоров «Локо» его может сменить бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

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