Дворкович может сменить Мещерякова на посту главы совета директоров «Локо» («РБ-Спорт»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Аркадий Дворкович Анатолий Мещеряков РЖД Футбол

В середине декабря в «Локомотиве» состоится собрание директоров клуба, после которого Анатолий Мещеряков, вероятно, покинет председательский пост, сообщает «РБ-Спорт».

Предполагается, что совет директоров «Локомотива» возглавит бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий Международную шахматную федерацию и фонд «Сколково».

Дворкович уклончиво прокомментировал данное сообщение.

– У меня нет такой информации.

– Вам было бы интересно руководить «Локомотивом»?

– Это абстрактный вопрос, – сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что Мещеряков уйдет из РЖД 21 ноября.

 

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