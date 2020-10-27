Дворкович может сменить Мещерякова на посту главы совета директоров «Локо» («РБ-Спорт»)

В середине декабря в «Локомотиве» состоится собрание директоров клуба, после которого Анатолий Мещеряков, вероятно, покинет председательский пост, сообщает «РБ-Спорт».
Предполагается, что совет директоров «Локомотива» возглавит бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий Международную шахматную федерацию и фонд «Сколково».
Дворкович уклончиво прокомментировал данное сообщение.
– У меня нет такой информации.
– Вам было бы интересно руководить «Локомотивом»?
– Это абстрактный вопрос, – сказал Дворкович.
Ранее сообщалось, что Мещеряков уйдет из РЖД 21 ноября.