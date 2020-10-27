Дворкович может сменить Мещерякова на посту главы совета директоров «Локо» («РБ-Спорт»)

В середине декабря в «Локомотиве» состоится собрание директоров клуба, после которого , вероятно, покинет председательский пост, сообщает «РБ-Спорт».

Предполагается, что совет директоров возглавит бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий Международную шахматную федерацию и фонд «Сколково».

Дворкович уклончиво прокомментировал данное сообщение.

– У меня нет такой информации.

– Вам было бы интересно руководить «Локомотивом»?

– Это абстрактный вопрос, – сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что Мещеряков уйдет из РЖД 21 ноября.