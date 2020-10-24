Павлюченко о словах про судью матча России: «Они не были адресованы польской нации, ни в коем случае. Я не смешиваю политику»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил свои слова о польском судье , работавшем на матче – Россия (3:2).

Павлюченко заявлял: «Арбитры матча – негодяи. Поляки русских не любят, это сразу было видно».

«Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.

Для меня остается загадкой, почему в наций нет ВАР, в такие спорные эпизоды на уровне сборных ВАР должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марчиняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.

У меня есть хорошие польские ребята, с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», – сказал Павлюченко.