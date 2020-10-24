Президент «Урала» о пиве на стадионах: «Клубам удастся больше зарабатывать и отбивать часть бюджета»

Президент высказался о возможном возвращении пива на стадионы .

«Наши клубы уже давно выступают за возвращение продажи пива на стадионах. Мы этим запретом все равно ничего не добьемся, потому что тот, кто захочет употребить алкоголь, сделает это до начала матча за территорией стадиона. А в чаше арены он будет это делать в более цивилизованном виде.

В случае каких-то нарушений правопорядка службы безопасности быстро разберутся с ситуацией. Как это делают в Европе, где люди спокойно пьют пиво на трибунах, и все в порядке. А клубам гораздо больше удастся зарабатывать и отбивать часть бюджета. Надеюсь, что все-таки этот закон примут и пиво вернется на стадионы», – сказал Иванов.

🍺Депутаты ЛДПР хотят вернуть пиво на стадионы. Наш футбол – за, Минздрав и РПЦ – против