Шамиль Газизов: «Продажа пива на стадионах не даст сумасшедшего эффекта. Реклама пива – вот это да»

Генеральный директор высказался о возможном возвращении пива на стадионы .

«Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект для клубов. Какой-то даст, конечно, но не то...

Нужна возможность рекламы пива – вот это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому давайте дождемся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано.

С чего-то нужно начинать – будем двигаться постепенно», – сказал Газизов.

🍺Депутаты ЛДПР хотят вернуть пиво на стадионы. Наш футбол – за, Минздрав и РПЦ – против