Каррагер составил сборную победителей ЛЧ. В ней есть Джеррард и Месси, но нет Роналду. Тренер – Фергюсон

Экс-защитник , а ныне телеэксперт Джейми Каррагер представил сборную из футболистов, выигрывавших чемпионов.

При составлении команды необходимо было соблюсти ряд условий: с сезона-1992/93 Лигу чемпионов выигрывали 13 клубов. В состав должны войти 11 футболистов, тренер и один запасной. Но клубы и национальности выбранных футболистов не должны повторяться. При этом разрешается, чтобы игрок на протяжении своей карьеры выступал за несколько команд, побеждавших в турнире.

Сборная победителей Лиги чемпионов от Джейми Каррагера:

Вратарь: Петр Чех ( , Чехия)

Защитники: Морено Торричелли ( , Италия), Юрген Колер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фернандо Йерро («Реал», ), Давид Алаба («Бавария», Австрия).

Полузащитники: Дидье Дешам («Марсель», Франция), Стивен Джеррард («Ливерпуль», Англия), Кларенс Зеедорф («Аякс», Нидерланды), Кака («Милан», Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Самюэль Это′О («Интер», Камерун).

Запасной: Деку («Порту», Португалия).

Тренер: Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», Шотландия).