Каррагер составил сборную победителей ЛЧ. В ней есть Джеррард и Месси, но нет Роналду. Тренер – Фергюсон

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне телеэксперт Джейми Каррагер представил сборную из футболистов, выигрывавших Лигу чемпионов.
При составлении команды необходимо было соблюсти ряд условий: с сезона-1992/93 Лигу чемпионов выигрывали 13 клубов. В состав должны войти 11 футболистов, тренер и один запасной. Но клубы и национальности выбранных футболистов не должны повторяться. При этом разрешается, чтобы игрок на протяжении своей карьеры выступал за несколько команд, побеждавших в турнире.
Сборная победителей Лиги чемпионов от Джейми Каррагера:
Вратарь: Петр Чех («Челси», Чехия)
Защитники: Морено Торричелли («Ювентус», Италия), Юрген Колер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фернандо Йерро («Реал», Испания), Давид Алаба («Бавария», Австрия).
Полузащитники: Дидье Дешам («Марсель», Франция), Стивен Джеррард («Ливерпуль», Англия), Кларенс Зеедорф («Аякс», Нидерланды), Кака («Милан», Бразилия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Самюэль Это′О («Интер», Камерун).
Запасной: Деку («Порту», Португалия).
Тренер: Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», Шотландия).