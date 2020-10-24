Заболотный, Жирков, Гильерме – в старте сборной России на матч с Турцией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с Турцией.
Сборная России: Гильерме, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.
На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Стартовый состав на матч против Турции. Ждём победы 🇷🇺#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/QV4RyLHVQu— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020