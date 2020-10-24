Заболотный, Жирков, Гильерме – в старте сборной России на матч с Турцией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Турцией.

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На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.