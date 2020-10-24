Заболотный, Жирков, Гильерме – в старте сборной России на матч с Турцией

Теги Федор Кудряшов Юрий Жирков премьер-лига Россия сборная Турции по футболу Сборная России по футболу Денис Черышев Гильерме Андрей Семенов Антон Заболотный Магомед Оздоев Георгий Джикия Роман Зобнин Далер Кузяев Алексей Миранчук Лига наций УЕФА Футбол

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с Турцией.

Сборная РоссииГильермеЮрий ЖирковФедор КудряшовГеоргий ДжикияАндрей СеменовРоман ЗобнинМагомед ОздоевДалер КузяевДенис ЧерышевАлексей МиранчукАнтон Заболотный.

На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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